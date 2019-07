Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei nach einer Sachbeschädigung an einem Auto in Jena-Winzerla. Die Eigentümerin eines Ford Focus stellte ihr Auto am Montagabend in der Anna-Siemsen-Straße vor der Hausnummer 1 ab. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass Unbekannte in der Nacht zwei Reifen zerstochen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, unter Tel. 03641-810 um Mithilfe.

Nach einer Sachbeschädigung an einer Werbetafel ermittelt die Polizei. Offensichtlich warfen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Steine auf eine elektronische Infotafel an der Stadtrodaer Straße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Lobeda und zerstörten sie dadurch komplett. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Steine trafen außerdem zwei Wartehäuschen und zersplitterten die darin befindlichen Glasscheiben. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Lobeda Auffälliges bemerkt haben, unter Tel. 03641-810 um Mithilfe.

Selbständig machte sich ein Auto am Montagnachmittag in Lobeda-Ost. Der Fahrer hatte den Transporter halbseitig auf dem Gehweg auf Höhe der Apotheke am Salvador-Allende-Platz abgestellt und es dann verlassen. Kurz darauf verselbständigte sich das Auto und rollte gegen einen Seat, der gerade vorbei fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

