Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 02.07.2019

Weimar (ots)

Parkscheinautomat manipuliert

Unbekannte beklebten im Verlauf der vergangenen Woche einen Parkscheinautomat in der Humboldtstraße mit einem Aufkleber. Hierauf wurde mitgeteilt, dass der Parkscheinautomat derzeit defekt ist. Der hieraus entstandene Schaden für die Stadt Weimar kann noch nicht beziffert werden.

Roller mit Fahrrad kollidiert

Montagmittag fuhr ein 36-jähriger Weimarer mit seinem Fahrrad einen Gartenweg entlang des KGV Stadtblick. In einer Kurve kam ihm auf seiner Seite eine Frau auf einem Roller entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde. Nachdem dieser die Polizei hinzuziehen wollte, gab die Rollerfahrerin an, dass sie den Kontaktbereichsbeamten Weimar West aufsuchen wolle zur Unfallaufnahme. Nur kam sie da nicht an. Jedoch konnte der Polizist die Dame ermitteln und sie aufsuchen. Neben der fahrlässig begangenen Körperverletzung muss sich die 62-Jährige nunmehr auch wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Beschwerde eskaliert

Ein 25-jähriger Somalier ging gestern zur Ausländerbehörde der Stadt Weimar, um sich über seine Zuwendungen und die Art seiner Unterbringung zu beschweren. Die Erläuterungen seitens der Mitarbeiter hierzu waren offensichtlich nicht befriedigend für den Mann, der zusehends immer aufgebrachter und ausfallender wurde. Einem Verweis aus dem Büro kam er nicht nach, weswegen die Polizei hinzugezogen werden musste. Der Mann erhielt einen Platzverweis; außerdem eine Anzeige wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch.

Hund ausgebüchst

In der Nacht zum Dienstag meldete sich ein Mann bei der Weimarer Polizei, dass ihm im Ilmpark ein Hund zugelaufen und schon bis zur Uni gefolgt sei. Eine Marke trug er nicht. Der zutrauliche Rottweiler-Schäferhund-Mix wurde ins Tierheim gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell