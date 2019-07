Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl aufgeklärt

Jena (ots)

Am Montag, den 17. Juni kam es in einem Supermarkt in Lobeda am Salvador-Allende-Platz zu einem räuberischen Diebstahl. Der Dieb hatte Lebensmittel gestohlen, den Detektiv weggestoßen und war geflüchtet. Mit einem Foto seines zurückgelassenen Fahrrads und seiner Personenbeschreibung bat die Polizei um Mithilfe bei der Ermittlung seiner Personalien. Tatsächlich ging ein Hinweis auf den jungen Mann ein, sodass er vorgeladen werden konnte. Der 35-Jährige, der nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, gab die Tat zu.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell