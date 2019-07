Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 01.07.2019

Weimar (ots)

Handtasche geklaut

Einer 43 Jahre alten Frau aus Weimar wurde am Sonntagmorgen, während sie in der E.-Rosenthal-Straße Büros reinigte, die Handtasche entwendet. Die Tasche fand sie glücklicherweise im Eingangsbereich des Hauses wieder - ihre Geldbörse aber nicht mehr. Außerdem öffnete der oder die Täter mit dem in der Tasche befindlichen Autoschlüssel den auf der Straße abgestellten Wagen der Dame. Dieser wurde durchwühlt, aber nichts entwendet.

Dieseldiebe unterwegs

Von der Agrargenossenschaft Niederzimmern entwendeten unbekannte Diebe mehrere 1000 Liter Diesel. Von einem Nachbargrundstück durchtrennten die Täter den Zaun und gelangten so zum Tankstellenbereich. Aus dem hier befindlichen Dieseltank wurde der Kraftstoff in mitgebrachte Behältnisse abgepumpt.

Infotafel beschmiert

Ein oder mehrere unbekannte Täter beschmierten eine Hinweistafel des Ilm-Parks, welche sich vor der ehemaligen Hofgärtnerei befindet, mit Graffiti. Der oder die unbekannten Täter brachten undeutliche Schriftzeichen in grüner Farbe auf der gesamten Fläche dieser Hinweistafel an. Die Tafel ist nun unbrauchbar.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell