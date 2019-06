Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 30.06.2019

Weimar (ots)

Drogen gefunden Ein 32-Jähriger wurde am Freitag um 21:45 Uhr in der Fuldaer Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei händigte er den Polizeibeamten eine geringe Menge Betäubungsmittel aus. Dieses wurde sichergestellt und eine Anzeige erstattet.

Während der Klärung eines anderen Sachverhalts konnten die Beamten Samstagnachmittag in der Wohnung einer 25-Jährigen polizeilich bekannten Dame in der Warschauer Straße eine geringe Menge Betäubungsmittel feststellen.

Alarm ausgelöst Freitagabend gegen 23:50 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Hausalarm eines Studentenwohnheimes in der Amalienstraße ausgelöst. Hierbei schlugen sie die Schutzscheibe ein und drückten den Alarmknopf. Somit wurde auch in einem angrenzenden Gebäude der Alarm ausgelöst. Eine Notsituation hat zu keiner Zeit bestanden. Somit wurde eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch wurde erstattet.

Versuchter Garagenaufbruch In einem Garagenkomplex in der Marcel-Paulstraße versuchten unbekannte Täter ein Tor aufzuhebeln. Dieses schlug fehl. Der Sachschaden beträgt 20 Euro.

Im Hinterhof gezündelt Anwohner der Gläserstraße meldeten Samstagnachmittag eine starke Rauchentwicklung aus einem Hinterhof. Ein 38-jähriger Bewohner hatte dort Papier in einer Blechtonne verbrannt. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Lkw-Fahrer flüchtig, Radfahrer leicht verletzt Freitagvormittag fuhr ein 70-jähriger Radfahrer aus Blankenhain kommend in Richtung Keßlar. Gegen 10:30 Uhr wurde dieser von einem Lkw überholt. Im Gegenverkehr befand sich ein Traktor. Um einen Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Traktor zu vermeiden, schwerte der Lkw zu früh wieder ein. Der Radfahrer wich nach rechts auf die Bankette aus und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Am Fahrrad und der Radbekleidung entstand Schaden in Höhe von 650 Euro. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Unfall mit fünf Beteiligten Freitag 11 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fordfahrer die Jenaer Straße stadteinwärts. Vor ihm fuhren vier weitere Fahrzeuge, welche verkehrsbedingt anhalten mussten. Der Fordfahrer bemerkte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. In der Folge wurden die anderen Fahrzeuge aufeinander geschoben. Es entstand Sachschaden an allen fünf Fahrzeugen in Höhe von 13500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Berauscht unterwegs Ein freiwilliger Drogentest bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag bei einem 50-jährigen Traktorfahrer in der Dürrenbacher Hütte ergab ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Eine 41-jährige Opelfahrerin wurde in der Buttelstedter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der freiwillige Drogentest verlief positiv. Auch hier wurde eine Blutentnahme veranlasst.

