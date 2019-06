Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 28.06.2019

Apolda (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr die Fahrerin eines Pkw Renault in Apolda die Utenbacher Straße stadteinwärts. Aufgrund von Gegenverkehr unterschätzte sie den seitlichen Abstand zu einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW und kollidierte mit diesem seitlich, Sachschäden ca. 1.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 14:30 Uhr, am 27.06.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Ford in Apolda die Straße von der Sporthalle der Werner-Seelenbinder-Schule zur Stegmannstraße. An der dortigen Einmündung übersah er, aufgrund des üppigen Grünbewuchses, einen von rechts auf dem Gehweg heran nahenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Hierbei verletzte sich der 11jährige Fahrradfahrer am Fuß und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

Der Fahrer eines Lkw und der eines Pkw KIA befuhren gegen 15:30 Uhr, am 27.06.2019 in dieser Reihenfolge die B 87 in Richtung Oberroßla. Auf Höhe der Einfahrt zum Turmblick, bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h fuhr der der KIA-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den Lkw auf. Personen wurden nicht verletzt. Auf Grund der Unfallschäden musste der KIA abgeschleppt werden.

In der Zeit von 13:30 bis 20:00 Uhr, am 27.06.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Apoldaer August-Bebel-Straße durch. 54 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 2 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Einer dieser Fahrzeugführer wird seinen Führerschein abgeben müssen. Die hier gemessene Geschwindigkeit betrug 67 km/h bei erlaubten 30 km/h.

