Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit dem Schrecken davon kam am Donnerstag gegen 13.00 Uhr der Fahrer eines Sattelzugs. Er wollte auf der B 88 den Bahnübergang in Porstendorf überqueren und musste hier aufgrund eines anderen LKWs, der gerade wendete, im Bereich des Bahnübergangs halten. Dabei schloss sich die Schranke und schlug auf das Fahrerhaus auf. Die Schranke öffnet er sich sofort wieder selbstständig und der Fahrer konnte seinen Sattelzug aus dem Gefahrenbereich herausfahren. Eine anschließende Prüfung am Bahnübergang gemeinsam mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn ergab, dass weder an der Schrankenanlage noch an dem Sattelzug ein Schaden entstanden ist.

In Eisenberg, Hohe Straße, rief die Besitzerin eines Mehrfamilienhauses die Polizei, weil sich dort am Donnerstagnachmittag im Flur ein fremder Mann aufhielt, herumsaß und angab, sich abkühlen zu wollen. Sie hatte ihn bereits mehrfach aufgefordert, das Haus zu verlassen, was der Mann jedoch nicht tat. Erst auf deutliche Ansprache der Polizisten reagierte der aus Wetterzeube stammende Mann, packte seine Sachen ein und ging.

Wegen eines Falles von häuslicher Gewalt kam die Polizei am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Hermsdorf zum Einsatz. Ein lauter Streit drang aus der Wohnung einer Familie, weshalb andere Hausbewohner über Notruf die Polizei informierten. Wie sich herausstellte, hatte der 17-jährige Sohn der aus Afghanistan stammenden Familie auf andere Familienmitglieder eingeschlagen. Bei Eintreffen der Polizei hatte er bereits die Wohnung verlassen. Polizeibeamte griffen den Jugendlichen in unmittelbarer Nähe der Wohnung auf. Ein hinzugezogener Notarzt wies ihn in eine psychiatrische Einrichtung ein.

Die Feuerwehr kam am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr in Stadtroda zum Einsatz da ein PKW nach dem Tanken eine lange Dieselspur hinterlassen hatte. Betroffen war die Strecke zwischen Geraer Straße, Amtsplatz, Markt und Schlossstraße. Offenbar hatte ein Defekt am Tank des Opel Astra dazu geführt, dass der gerade erst getankte Diesel ausgelaufen war. Die Feuerwehr ließ den restlichen Diesel aus dem Tank ab um ein weiteres Auslaufen zu verhindern.

Die Fahrerin eines Audi konnte am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr zwischen Poppendorf und Schkölen einem Reh nicht mehr ausweichen. Der PKW erfasste das Tier, das die Kollision nicht überlebte und im Straßengraben liegenblieb. Am Audi entstand Sachschaden.

Auf dem Radweg in Stadtroda, Bahnhofstraße, an der Brücke nach Hainbücht sind am heutigen Freitag gegen 7.30 Uhr zwei Radfahrer im Gegenverkehr frontal zusammengestoßen. Der Unfall passierte in einer Kurve, wobei einer der Radfahrer auf die Gegenseite geraten war. Beide Männer stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war im Einsatz und brachte die Männer ins Krankenhaus.

