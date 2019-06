Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Unbekannter Trickdieb klingelt am Mittwoch an der Tür eines 87-jährigen Mannes in Eisenberg. Er bat um Wasser und wurde von dem alten Mann eingelassen. In der Wohnung sollte ihm das betagte Opfer dann Geld übergeben. Mit 150 Euro entfernte sich der Unbekannte.

Am Mittwochabend kam die Polizei am Saale-Rastplatz in Döbritschen beim dortigen Kanuverleih zum Einsatz. Ein 65 Jahre alter polizeibekannter Mann befand sich unberechtigt auf dem Gelände und wollte es trotz Aufforderung des Betreibers nicht verlassen. Erst vor wenigen Wochen hattr der Betroffene den Kontaktbereichsbeamten mit einem Messer angegriffen. Ein Notarzt kam zum Einsatz und wies den Mann in eine psychiatrische Klinik ein.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag außerhalb der Öffnungszeiten auf das Gelände des Eisenberger Freibades eingedrungen. Offenbar gehen auch die Beschädigungen an einem Mülleimer und zwei Kleidercontainern außerhalb des Freibades sowie der Diebstahl eines Hinweisschildes auf ihr Konto.

