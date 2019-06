Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Polen fuhr am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Stockholmer Straße kurz rückwärts, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Dabei rammte er einen geparkten PKW. Ein Zeuge sprach ihn an, woraufhin der Fahrer aber wegfuhr, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Zeuge blieb aber dran, und informiert die Polizei. Inzwischen war auch der Unfallflüchtige in der Amsterdamer Straße festgehalten worden. Er gab an, die Karambolage nicht bemerkt zu haben, was wenig glaubhaft erschien, da er an dem geparkten Auto einen Schaden von 4000 Euro hinterlassen hatte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musstet der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro hinterlegen. Eine Anzeige wegen Unfallflucht läuft gegen ihn.

Wachsam war eine 26-jährige junge Frau Mittwochmittag an der Bushaltestelle des Beutenberg-Campus. Sie traf dort auf eine ältere Dame die offenbar die Orientierung verloren hatte. Gemeinsam mit den Polizeibeamten traf auch ein Rettungswagen ein. Offensichtlich war die 85-jähriger in der Hitze dehydriert. Sie wurde in die Zentrale Notaufnahme gebracht.

Bei einem Unfall gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Grenzstraße/Göschwitzer Straße wurde der 47 Jahre alte beteiligte Kradfahrer verletzt. Der Fahrer eines Ford Transit kam vom Gewerbegebiet und wollte in Richtung Keßlerstraße. Beim Abbiegen übersah er den von links kommenden Kradfahrer. Jener stürzte und brach sich das Schlüsselbein.

Ein 14-jähriger hat am Mittwochnachmittag beim Baden in der Saale an der Holzbrücke in Kunitz einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Seine Mutter informierte umgehend die Polizei. Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine circa 40 cm lange Panzergranate mit einem Durchmesser von circa 8 cm. Die Experten der Firma Tauber (Munitionsbergungsdienst) waren im Einsatz und transportierten die Granate ab.

Letzten Samstag (22. Juni) ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Dornburger Straße in Höhe der Hausnummer 89 ein Unfall, bei dem eine 35 Jahre alte Frau verletzt wurde. Die Frau kam aus ihrem Hauseingang und betrat den Fußweg, wo sie von einem unbekannten Radfahrer angefahren wurde. Es gab eine Kontaktaufnahme zwischen beiden, jedoch ohne Austausch der Personalien. Die Unfallstelle liegt zwischen der Scharnhorststraße und der Einfahrt Schützenhofstraße (Bereich Emil-Höllein-Platz) stadteinwärts.

Der Radfahrer und eventuelle Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03641-81-810 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell