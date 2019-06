LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 27.06.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Koffer geöffnet

Einen unbeobachteten Moment nutzte ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag in der Bad Berkaer Medianklinik, um in ein Patientenzimmer zu gelangen. Hier nutzte dieser die Abwesenheit des 76-jährigen Mannes, um dessen Koffer zu öffnen und hieraus eine Tasche samt Geldbörse mit 450 Euro zu entwenden. Der Dieb konnte unerkannt entkommen.

Zu Warm

Ein Mann aus Weimar versuchte die Hitze des gestrigen Tages auf eine etwas andere Art und Weise zu bekämpfen. Anrufer teilten der Polizei mit, dass ein nackter Mann durch den Asbach läuft und immer wieder hinein fällt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen stark alkoholisierten 37-jährigen Weimarer. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades und der an den Tag gelegten Orientierungslosigkeit wurde der Mann ins Klinikum gebracht.

Auch im Ilmpark erhitzten sich die Gemüter proportional zur Außentemperatur: So gerieten an der türkisen Brücke zwei Männer in Streit. Die Situation eskalierte so weit, dass ein 23-jähriger Somalier mit einer Flasche auf einen 47-jährigen Weimarer losging. Verletzt wurde niemand. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Angreifer ins Klinikum verbracht.

Drei Autos gerammt

Ein 86-jähriger Toyotafahrer rammte beim Abbiegen von der Jenaer Straße in die Bodelschwinghstraße drei dort an der Ampel stehende Fahrzeuge. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Da der Unfallverursacher aber von einem Blackout sprach und 2 Stunden zuvor schon einen Unfall hatte, wurde er vorsorglich in einem Krankenhaus vorgestellt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

