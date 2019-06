Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 27.06.2019

Apolda (ots)

In den Mittagsstunden des 26.06.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes in Apolda den Heidenberg in Richtung Stadtzentrum. Beim dort ansässigen Autohaus übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Nissan und fuhr auf diesen auf. Hierdurch wurde der Nissan auf einen davor parkenden Pkw geschoben. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt und wurde zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert.

