Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 26.06.2019

Apolda (ots)

In den Nachmittagsstunden des 25.06.2019 teilte Bürgern der Polizei-inspektion Apolda mit, dass gegen 15:20 Uhr ein Baggerfahrzeug in Apolda die Bernhardstraße / Robert-Koch-Straße befuhr und mit seinem Fahrzeug an einem Elektrokabel hängen blieb, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Bagger pflichtwidrig davon. Das Kabel war an den Außenwänden zwischen zwei Häusern Bernhardstraße und Ecke Robert-Koch-Koch- Straße befestigt und diente zur Stromversorgung einer Straßenlaterne.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Dienstagmorgen stand ein Pkw VW verkehrsbedingt in Apolda, Erfurter Straße auf der rechten Fahrbahn stadteinwärts und wartete mit eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links abzubiegen. Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Renault übersah den VW und fuhr auf diesen auf, Sachschäden 9.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Mittagszeit am Dienstag befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Landstraße von Pfiffelbach nach Willerstedt. Ca. 200 Meter vor Willerstedt geriet er nach eigenen Angaben mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, da ihm plötzlich "schwarz vor Augen" wurde. In der Folge fuhr er gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum verbracht. Der Opel musste auf Grund der Unfallschäden abgeschleppt werden.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 19:00 Uhr, am 25.06.2019 im Stadtgebiet von Apolda nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 55jährigen Fahrzeugführer wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

