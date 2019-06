Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 26.06.2019

Weimar (ots)

Verkehrskontrollen

Im Rahmen eines Verkehrssicherheitstages führte die Polizeiinspektion Weimar gestern eine Vielzahl von Verkehrskontrollen durch. So wurden neben allgemeinen Kontrollen u.a. Geschwindigkeitsmessungen im Weimarer Umland und Rotlichtkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. In der Innenstadt lag das Hauptaugenmerk auf dem Verhalten innerhalb der Fußgängerzone. Selbst eine eingesetzte Fahrradstreife befand sich mit im Einsatz. Ziel des Einsatzes war die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer. Dennoch wurden einige Auto- oder Radfahrer auch mit Verwarn- oder Bußgeldern belegt. So ahndeten die Beamten in Bad Berka, Blankenhain, Buttelstedt und Ramsla 32 Geschwindigkeitsverstöße. 17 Verkehrsteilnehmer mussten entsetzt zur Kenntnis nehmen, dass es mit 70 Euro und einem Punkt empfindlich teuer ist, wenn man an einem grünen Blechpfeil nicht anhält, wenn die eigentliche Ampel rot zeigt. Des einen Leid ist des anderen Freud' - Trotz eingeforderter Verwarngelder, belehrender Gespräche und mündlicher Verwarnungen gegen die Einen erfuhren die eingesetzten Polizisten viel Zuspruch durch andere. Vor allem Fußgänger befürworteten die Kontrolle von teilweise sich mehr und mehr rücksichtslos verhaltenden Radfahrern. Dass dieses Gefühl der Einwohner und Besucher der Stadt nicht trügt, zeigt die Tatsache, dass allein ca. 60 Radfahrer wegen verkehrswidrigen Verhalten mit einem Verwarngeld belegt wurden.

Graffiti

An einem Wohnblock in der Hoffmann-v.-Fallersleben-Str. und an dem Imbiss Busbahnhof machte sich in der Nacht zu Mittwoch ein oder mehrere Graffitisprayer zu schaffen. Großflächig wurden szenetypische Tags aufgebracht. Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.

Moped getunt

Am Dienstagabend versuchte sich in Tonndorf ein Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Wie sich herausstellte war der Fluchtinstinkt auch nicht ganz unbegründet. Nachdem der 19-Jährige gestellt werden konnte, kam heraus, dass er sein Moped umgebaut hat, um erfolgreicher an Rennen teilnehmen zu können und sich derweil auf einer Probefahrt befand. Dumm nur, dass er für die Aufrüstung des Mopeds nicht mehr die entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem besitzt das Kfz keinen Versicherungsschutz.

Alkoholisiert unterwegs

Dienstagnacht wurde in der Berkaer Straße der Fahrer eines Vitos kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 69-Jährigen ergab einen Wert von 0,82 Promille. Für den Rest der Nacht musste der Mann auf ein Taxi umsteigen.

