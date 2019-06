Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach riskanter Fahrweise gesucht.

Kahla (ots)

Am Dienstag früh, gegen 07:00 Uhr befand sich ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der B88 zwischen Kahla und Oelknitz. Hier wurde er durch eine junge Frau mit schwarzen Haaren am Steuer eines VW Polo mit SOK-Kennzeichen riskant überholt. Die Frau zog, trotz Gegenverkehr, an mehreren Fahrzeugen vorbei und drängelte sich in eine Lücke vor einem weißen Baufahrzeug der Marke Fiat. Dieses musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um nicht mit dem Fahrzeug der Frau zusammenzustoßen. In der Folge soll die Frau noch mehrere solcher Überholvorgänge durchgeführt und sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Wer diese Geschehnisse beobachtet hat, oder selbst betroffen war wird gebeten, sich unter der Rufnummer 036428-640 an die Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu wenden.

