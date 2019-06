Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 24.06.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter von einem Anwesen der Apoldaer Zeppelinstraße ein Zaunsfeld aus der Verankerung gerissen und auf die Straße geworfen, wodurch es zerbrach, Sachschaden 300 EUR. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt haben, welche sich auf dem Rückweg vom Parkfest befanden.

Am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe an einem in der Apoldaer Ackerwand geparkten Pkw Opel ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche. Darin befanden sich die persönlichen Dokumente des Fahrzeugbesitzers, Gesamtschaden 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Sonntagvormittag befuhr der Fahrer eines Pkw Opel in Bad Sulza die Wunderwaldstraße stadteinwärts und kollidierte mit dem Spiegel eines im Gegenverkehr befindlichen Pkw Volvo. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 100 EUR an beiden Spiegeln. Personen wurden nicht verletzt.

