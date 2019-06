Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.06.2019

Weimar (ots)

Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Bodelschwinghstraße in Weimar. Zwei Pkw-Fahrer (Opel und Audi) standen an der Kreuzung zur Jenaer Straße und waren im Begriff anzufahren, als die Ampel für ihre Fahrtrichtung auf das Signal "grün" wechselte. Ein 34-jähriger VW-Fahrer näherte sich der Kreuzung aus gleicher Richtung und schätzte offensichtlich die Geschwindigkeit der anfahrenden Fahrzeuge falsch ein. Als er dies registrierte, leitete er sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Pkw Opel aber nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den sich ebenfalls bereits in Bewegung befindlichen Pkw Audi geschoben.

Personen wurden nicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 5.500 Euro. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorfahrtsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 06:15 Uhr kam es auf der Kreuzung Carl-August-Allee / Meyerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Skoda und einem Keintransporter der Marke VW. Der 28-jährige Skodafahrer befuhr die Meyerstraße aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße und wollte die Carl-August-Allee überqueren. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Carl-August-Allee aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bahnhof.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Skodafahrer ungebremst in den Kreuzungsbereich und stieß frontal gegen die linke Seite des vorfahrtberechtigten Transporters. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Transporter auf den Gehweg geschoben und prallte gegen den Zaun eines Grundstückes. Eine zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Gehweg laufende Passantin wurde beinahe von den verunfallten Fahrzeugen erfasst.

Die drei Insassen des Verursacherfahrzeuges, sowie der Fahrer des Kleintransporters wurden verletzt und mussten im Klinikum Weimar behandelt werden. Die Passantin erlitt einen Schock.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Grundstücksmauer wird auf ca. 48.500 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Verkehrskontrollen

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen ertappten Beamte der Weimarer Polizei am Freitag mehrere Verkehrssünder. Gegen 07:30 Uhr stellte sich bei der Kontrolle eines 18-jährigen Renaultfahrers in der Ettersburger Straße in Weimar heraus, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Gegen 10:15 Uhr ergab die Kontrolle eines 40-jährigen Chryslerfahrers, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Mehrere Straftaten stellten Beamte bei der Kontrolle eines Pkw Ford gegen 16:20 Uhr in Kranichfeld fest. Der 41-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und nutzte den Pkw ohne die Erlaubnis des Fahrzeughalters. Zudem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich.

Ruhestörer übernachtet in Zelle

Die Unbelehrbarkeit eines Mannes endete am späten Freitagabend im Gewahrsam der PI Weimar. Nachdem sich Nachbarn über laute Musik aus einer Wohnung im Stadtteil Schöndorf beschwerten, suchten Beamte der PI Weimar den 50-Jährigen zunächst auf und belehrten ihn über die Einhaltung der Nachtruhe. Die Belehrung blieb fruchtlos, kurz darauf gingen erneute Beschwerden von Nachbarn bei der Polizei ein. In der Konsequenz wurde die Musikanlage sichergestellt, um für Ruhe zu sorgen. Dies störte den unbelehrbaren Ruhestörer jedoch nicht, ca. 20 Minuten später beschallte er mit einem anderen Gerät die Nachbarschaft. Um endlich für Ruhe zu sorgen, wurde er gegen Mitternacht in Gewahrsam genommen und durfte in den Gewahrsamsräumen der PI Weimar übernachten. Zusätzlich wurde Anzeige wegen ruhestörendem Lärm erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell