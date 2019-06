Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht für den Zeitraum von Freitag, den 21.06.19, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 23.06.19, 06:00 Uhr

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Freitag ereigneten sich gleich zwei Unfälle nacheinander an der gleichen Unfallstelle in Niederroßla.

Zunächst befuhr gegen 15:00 Uhr der Fahrer eines Motorrades BMW die Straße An der Apoldaer Straße in der Ortslage in Fahrtrichtung Apolda. Gleichzeitig befuhr der Fahrer eines Pkw Opel den Zufahrtsweg zur Kleingartenanlage gegenüber dem Dr.-Haenert-Weg um in der weiteren Folge nach rechts auf die An der Apoldaer Straße Richtung Apolda abzubiegen. Dabei beachtete der Fahrer des Pkw Opel nicht die Vorfahrt des auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Motorrades und fuhr diesem gegen das Vorderrad, sodass der Motorradfahrer stürzte. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht werden. Der Fahrer des Pkw Opel blieb unverletzt.

Noch während die Beamten vor Ort stehen und an der geräumten Unfallstelle auf den Abschleppdienst für das Motorrad warten, befährt gegen 16:30 Uhr die Fahrerin eines Pkw Ford die An der Apoldaer Straße aus Richtung Apolda kommend um nach links in den Zufahrtsweg zu den Gartenanlagen gegenüber dem Dr.-Haenert-Weg einzubiegen. Hierbei übersieht sie aufgrund von Unaufmerksamkeit (vermutlich abgelenkt durch die Unfallspuren auf der Straße) zwei entgegenkommende Mopeds. Die Fahrerin des Pkw Ford biegt nach links ab. Der erste Mopedfahrer bremst ab, die hinter ihm fahrende Mopedfahrerin bremst ebenfalls und versucht nach links auszuweichen, wobei sie das Hinterrad des ersten Mopedfahrers touchiert und daraufhin stürzt und gegen das Heck des Pkw Ford fällt. Die Mopedfahrerin wird bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht von Freitag zu Samstag beschädigten unbekannte Täter ein vor einem Geschäft in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda aufgestellten Werbeträger/Ausstellungstafel.

Zeugen zu der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Apolda unter Tel.: 03644/541-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell