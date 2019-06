Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer stürzte aufgrund Ölspur

Eisenberg (ots)

Zeitgleich mit Bekanntwerden einer Ölspur im Kreisverkehr am Schützenplatz in Eisenberg, befuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer am Freitagnachmittag gegen 13:20 Uhr den Kreisel und kam ins Rutschen. Samt seiner 21-jährigen Sozia stürzte er mit dem Moped auf die Fahrbahn. Beide Personen verletzten sich durch den Sturz leicht und wurden anschließend mit einem Rettungswagen in das Waldklinikum Eisenberg verbracht. Am Moped entstand leichter Sachschaden. Der Ursacher der Ölspur konnte ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell