LPI-J: Pressebericht

Ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Apolda, Alexanderstraße, als der Fahrer eines PKW Skoda nach einem Überholvorgang beim Einscheren einen PKW VW touchierte.

Wohl auf Grund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn fuhr der Fahrer eines PKW Renault in Obertrebra gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt und das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 21.06.2019 am Gymnasium Bergschule in Apolda 2,5 Meter Kupferrohrdachrinne.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Personenkontrolle am 20.06.2019 in Apolda, Am Brückenborn wurde bei einem Mann ein Schlagring festgestellt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am 20.06.2019 in Rannstedt wurden 15 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 50 km/h mit 74 km/h gemessen.

