Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 21.06.2019

Weimar (ots)

Zu schnell unterwegs

In einem Mellinger Wohngebiet wurden am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Während der Messung wurden acht Geschwindigkeitsverstöße, einmal das verbotswidrige Benutzen eines Handys und fünfmal das Nichtanlegen des Gurtes geahndet.

Marihuana zwischen Müll

Inmitten der Deponie in Buttelstedt fand ein Mitarbeiter mehrere Blumentöpfe, in welchen augenscheinlich Marihuanapflanzen wuchsen. Dem Anschein nach nutzte der nicht bekannte Hobbygärtner einen Wasserablauf, um seine Pflanzen mit ausreichend Wasser zu versorgen.

Eingebrochen

In Mellingen drangen unbekannte Täter durch ein Flurfenster in ein Einfamilienhaus ein. Zielsicher gingen sie in das Schlafzimmer des Eigentümers und entwendeten hieraus einen Umschlag mit Bargeld. Aus dem Zimmer der mit im Haus lebenden Mutter stahlen der oder die Täter Schmuck im Wert mehrerer hundert Euro.

Nachtbaden

Durch den entstandenen Lärm beim Springen vom Turm wurden Anwohner auf mehrere Menschen aufmerksam, welche sich in der Nacht zum Freitag im Schwanseebad aufhielten. 4 Personen (23-26) konnten angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen kam es in der Erfurter Straße stadtauswärts zu einem Auffahrunfall, bei welchem 4 Menschen verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrer eines Sprinters sah zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Erliegen kam. Er schaffte es nicht mehr rechtzeig anzuhalten und fuhr auf einen Caddy auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vor ihm stehenden VW-Transporter geschoben. Die Fahrer aller Fahrzeuge, sowie ein 7-jähriges Kind aus dem VW-Transporter wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro; 2 mussten abgeschleppt werden. Zum Binden von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten kam die Feuerwehr Weimar zum Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell