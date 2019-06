Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 20.06.2019

Weimar (ots)

Moped gestohlen

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch entwendeten Unbekannte einen in der Mellinger Bahnhofstraße vor einem Wohnblock abgestellten Roller. Der Motorroller war mit einem Lenkradschloss gesichert. Der Neuwert des Gefährtes lag bei 1.600 Euro.

Trickdiebstahl

Eine 94 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch in Weimar Opfer raffinierter Trickdiebe. Als sie vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie von einem Mann in Monteurskleidung vor ihrer Wohnung zur Seite gedrängt. Der Mann trat sehr forsch auf, schloss die Wohnung auf und begab sich gezielt ins Bad, wo er vorgab, wegen eines Wasserschadens im Einsatz zu sein. Dann verließ er die Wohnung. Ein Zeuge sah allerdings nicht nur ihn, sondern einen zweiten Mann das Haus verlassen. Der zweite Täter hatte offensichtlich die Wohnung durchsucht, während sein Komplize die Frau im Bad festhielt. 700 Euro waren die Beute der gewissenlosen Männer. So wird der eine Täter beschrieben: Südländer, kräftige Gestalt, kurze dunkle Haare, ausländischer Akzent, dunkle Monteurskleidung.

Heckscheibe eingeschlagen

Am Mittwochmorgen stellte ein Gast aus dem Weimarer Apart-Hotel fest, dass von seinem Pkw die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Wie sich herausstellte wurden aus dem Fiat des 47-Jährigen 4 Stangen Zigaretten im Wert von 163 Euro entwendet. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Schwerer Unfall im Süden

Auf der B 85, kurz vor der Ortslage Neckeroda kam es gestern Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Hinter einem Lkw befuhren ein Fiat und ein Audi die Straße von Rudolstadt kommend. Der Fahrer des Audi (58) hatte die Absicht beide Fahrzeuge vor sich zu überholen. Als er jedoch auf Höhe des Fiat war, entschloss sich auch der 57-jährige Fahrer des Fiat den Lkw zu überholen. Beide Pkw stießen seitlich zusammen. Während der Audi auf dem linken Randstreifen zum Stehen kam, stieß der Fiat gegen den Lkw. In der Folge lenkte der Fahrer gegen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er zwei Bäume, überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Beide Insassen wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 85 voll gesperrt werden.

