LPI-J: Meldungen aus Jena

Erneut hat am Mittwochnachmittag ein bisher unbekannter Mann eine junge Frau belästigt, indem er sich in der Öffentlichkeit entblößte. Der Mann befand sich an der Stadtrodaer Straße in Höhe Arbeitsamt und flüchtete vom Bereich der Paradies-Brücke in Richtung Friedrich-Engels-Straße. So wird er beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkelblondes Haar, war bekleidet mit ockerfarbenen kurzen Hosen, einem schwarzen T-Shirt und schwarzen Schuhen.

In der Göschwitzer Strasse am Parkplatz des Klee-Marktes kam es am Mittwochabend kurz vor 19.00 Uhr zu einem schadensträchtigen Unfall. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Peugeot kam vom Parkplatz und wollte auf die Goschwitzer Straße auffahren. Dabei missachtete er eine rote Ampel und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Der PKW-Fahrer, als auch alle der ca. 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Allerdings entstand mit 25.000 Euro am PKW Totalschaden. Der Schaden an der Front der Straßenbahn wird auf 7000 Euro geschätzt.

