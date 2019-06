Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 19.06.2019

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 12.06. bis 18.06.2019 drangen Unbekannte in eine Garage des Garagenkomplexes der Apoldaer Nordstraße gewaltsam ein. Hieraus entwendeten der oder die Täter diverse Kleinwerkzeuge, Gesamtschaden 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Dienstagmorgen missachtete die Fahrerin eines Pkw Skoda beim Ausfahren von einem Anwesen der Bad Sulzaer Wunderwaldstraße einen im fließenden Verkehr und vorfahrtsberechtigten Pkw Opel. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, Sachschäden ca. 2.000 EUR. Der Opel-Fahrer klagte über leicht Kopf- und Nackenschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung vor Ort ab.

Kurz vor 04:30 Uhr, am 19.06.2019 befuhr der Fahrer eines Transporters die Landstraße von Pfiffelbach in Richtung Oberreißen. Hinter Pfiffelbach querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Reh geriet zunächst unter das Fahrzeug und schleuderte dann weiter in Richtung Wald. Der Jagtpächter wurde verständigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell