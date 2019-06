Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jena (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Turnhalle des Schiller-Gymnasiums Eisenberg eingebrochen. Sie brachen in der Turnhalle den Münzautomaten an der Dusche zur Umkleidekabine auf und entnahmen das darin enthaltene Kleingeld.

Drei Personen, darunter ein Kleinkind, wurden bei einem Unfall am Dienstag in Bucha leicht verletzt. Das Kleinkind trug einen Schock davon. Eine 19-Jährige kam mit ihrem Opel gegen 8.45 Uhr aus Richtung Agrargenossenschaft Bucha und wollte nach rechts in Richtung Schorba abbiegen. Dabei beachtete sie die Vorfahrt eines Skodas nicht, dessen 37-jährige Fahrerin aus Richtung Oßmaritz kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Weil er einem Rettungswagen, der sich mit Sondersignal von hinten näherte, Platz einräumte, kam ein 31-Jähriger am Dienstag gegen 09.30 Uhr auf der B7 kurz vor dem Ortsausgang Droschka von der Straße ab. Er wollte eine Feldeinfahrt nutzen, um dem Rettungswagen auszuweichen. Allerdings gelang es ihm nicht, rechtzeitig anzuhalten, sodass er mit seinem VW Golf in den Straßengraben rutschte. An dem VW entstand dabei Sachschaden. Der junge Mann blieb unverletzt.

Jedes zehnte Fahrzeug war am Dienstag während einer Geschwindigkeitskontrolle in Eineborn zu schnell. Während der mehrstündigen Kontrolle durchliefen 340 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon 32 mit zu hoher Geschwindigkeit. In drei Fällen mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Dies betraf auch einen PKW, der die auf 70 km/h beschränkte Strecke mit 100 km/h passierte. 29 Fahrzeugführer lagen noch im Bereich von Verwarngeldern.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Garage in Stadtroda, August-Bebel-Straße eingebrochen. Sie öffneten das Garagentor mit Gewalt und entwendeten aus der Garage hochwertiges Werkzeug im Wert von circa 2000 Euro.

