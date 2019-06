LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag am Zaun eines Holzhandels in Lichtenhain ein Transparent der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenhain gestohlen. Das Transparent war mit Kabelbindern an dem Zaun befestigt, sie wurden zerschnitten. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Ein 28-jähriger Mopedfahrer wurde am Dienstagnachmittag kurz nach 15.00 Uhr in der Lutherstraße leicht verletzt. Er hatte einen Skoda überholt und war danach gestürzt, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Auto kam.

Ein 52 Jahre alter Mann aus Syrien befand sich am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in der Straßenbahn Linie 1 in Richtung Lobeda. Dabei wurde er von einem bisher Unbekannten, möglicherweise aus ausländerfeindlichen Motiven, mit dem Fuß gegen den Arm getreten. Der Unbekannte verließ später die Straßenbahn an der Haltestelle Jenoptik in Göschwitz. Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Telefon Polizei Jena 03641-810

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Vierzehnheiligen stellten am Dienstagabend fest, dass in das Gerätehaus eingebrochen wurde. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet und im Inneren des Gebäudes mehrere Türen aufgebrochen, dabei das Büro des Wehrleiters und das im gleichen Objekt befindliche Büro des Ortsteilbürgermeisters durchsucht. Gestohlen wurde aber offensichtlich nichts.

Erneut kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand im Bereich der Lobdeburg. Gegen 01.50 Uhr wurde dort Rauch gesehen. Zeugen beobachteten einen Feuerschein direkt unterhalb der Burg. Als Polizeikräfte gegen 02.00 Uhr dort eintrafen, fanden sie eine Gartenhütte im Vollbrand vor. Auch der die Hütte umgebende Baumbestand mit circa 20 Bäumen brannte. Die Feuerwehr war bereits im Einsatz und löschte. Bei dem Grundstück handelt es sich um einen länger nicht mehr genutzten Garten. Die Gartenhütte brannte nahezu komplett ab. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Jena sowie der Freiwilligen Feuerwehren Isserstedt und Lützeroda. Gegen 04.00 Uhr stellt die Feuerwehr ihre Arbeit ein.

