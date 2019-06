Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 19.06.2019

Weimar (ots)

Panzerblitzer beschädigt

Der zurzeit in Legefeld eingesetzte sogenannte Panzerblitzer der Stadt Weimar wurde beschmiert. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag brachten Unbekannte beidseitig auf Höhe der Messeinrichtung weiße Farbe auf. Ein dauerhafter Schaden entstand aber nicht. Nach der Reinigung konnte er wieder in Betrieb gehen. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es noch nicht.

Rasentraktor geklaut

In Mellingen hebelten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ein verschlossenes Metalltor zu einem Grundstück auf, um auf dieses zu gelangen. Von hier wurde der unter dem Carport abgestellte Aufsitzrasenmäher der Marke MTT entwendet. Vermutlich wurde dieser durch den oder die Diebe durch den Garten und eine angrenzende Wiese einen Hang hinauf zur B 87 geschoben und dort verladen.

Auf Brücke festgefahren

Am Dienstagabend kam ein 56-jähriger Mazdafahrer im Bereich der Steinbrücke von der Fahrbahn ab. Er kam so unglücklich auf die Leitplanke, dass er hier festsaß. Aus dem Fahrzeug wehte den aufnehmenden Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen. Auch befanden sich in dem Wagen mehrere leere Alkoholflaschen. Das Atemalkoholmessgerät konnte der Mann nicht mehr bedienen, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Fahrradfahrer verletzt sich

Verletzungen an Kopf und Oberkörper zog sich ein 21-jähriger Radfahrer am Dienstagabend in Tröbsdorf zu. Er befuhr die Weimarer Straße aus Richtung Weimar. Aufgrund der blendenden Sonne richtete er seinen Blick gen Straße und nur selten nach vorn. So übersah er einen am Straßenrand abgeparkten Vito und fuhr vor diesen. Durch den Aufprall wurde u.a. die Heckscheibe des Vito zerstört. Die Verletzungen des Radfahrers mussten im Klinikum versorgt werden.

