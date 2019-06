Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Unfall auf B 87

Apolda (ots)

Zwei PKWs sind heute gegen 10.45 Uhr auf der B 87 zwischen Apolda und Rödigsdorf frontal zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 34-Jährige mit ihrem Toyota nach dem Ortsausgang Rödigsdorf in Richtung Apolda aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einer entgegenkommenden Mitsubishi-Fahrerin (67) zusammen. Beide Frauen wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und brachten sie in Krankenhäuser. Der Verkehr auf der B 87 wurde umgeleitet. Gegen 12.00 Uhr reichte der Stau bis nach Mellingen. Ein Gutachter wurde in die Ermittlungen zur Unfallursache einbezogen.

