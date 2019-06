LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 18.06.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Die Besitzerin eines grau-farbenen E-Bikes der Marke Cube im Wert von 2.000 EUR schloss ihr Fahrrad am 17.06.2019 am Hintereingang des Apoldaer Glockenhofcenters mittels Kettenschloss am Geländer an. Zwischen 13:00 und 19:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter einen Teil des Geländers, ca. 1 cm Rundstahl und entwendeten das Fahrrad.

Kurz vor 22:00 Uhr, am 17.06.2019 warfen unbekannte Täter eine Bierflasche gegen ein Fenster eines Wohnhauses in der Apoldaer Schillerstraße, wobei die Verglasung beschädigt wurde, Sachschaden ca. 200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Abendstunden des 17.06.2019 wollte die Fahrerin eines Pkw Fiat mit ihrem Pkw in Apolda, Rosa-Luxenburg-Straße vor einem geparkten Fahrzeug längs einparken. Hierbei touchierte sie mit ihrem Radkasten den Kotflügel des dort abgestellten VWs, wobei an beiden Fahrzeugen geringe Beschädigungen entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

