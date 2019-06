Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 17.06.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in eine verschlossene Lagerhalle im Zimmerschen Weg, in Wormstedt durch Aufhebeln zweier Stahlblechtore und eines Fensters, ein. Hieraus entwendeten diese Elektrowerkzeuge, Gesamtschaden 3.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 07:00 Uhr, am 16.06.2019 im Stadtgebiet von Apolda nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einem 30jährigen Fahrzeugführer wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

In Apolda, Dr.-Rudi-Moser-Straße wollte am Sonntagvormittag der Fahrer eines Pkw Skoda längs am Fahrbahnrand vor einem geparkten Pkw einparken. Hierbei touchierte er das Fahrzeug, Sachschaden 4.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Nach 23:00 Uhr, am 16.06.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw Fiat die B87, von Oberroßla in Richtung Eckartsberga. Laut eigenen Angaben musste er einem Wildtier ausweichen und kam, zusätzlich durch Rollsplitt ins Schlingern. In der Folge schleuderte der Fiat auf die Gegenfahrbahn gegen eine Leitplanke und wieder zurück. Hier wurde eine weitere Leitplanke beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

