Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped Simson gestohlen

Kahla (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag auf Freitag eine grüne Simson S51 am Bahnhof in Orlamünde. Das Moped war mit einem Lenkerschloss gesichert. Der Beuteschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl an die PI Saale-Holzland oder jede andere Dienststelle.

