Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Stadtroda (ots)

Ein 81-jähriger Fordfahrer wollte Samstagmittag vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Jenaer Straße in Stadtroda nach links in Richtung Jena abbiegen, hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 79-jährigen VW Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW rollte anschließend weiter an einen im Gegenverkehr wartenden Mercedes, welcher auf den Parkplatz einfahren wollte. Die 75-jährige Beifahrerin des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die PI Saale-Holzland nahm die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fordfahrer auf.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell