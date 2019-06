Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar 16.06.2019

Weimar (ots)

ELS 19229614 - Sonnensegel entwendet

Aus dem Freibad in Ottmannshausen wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch unbekannte Täter zwei Sonnensegel im Gesamtwert von 1300,- Euro entwendet. Die Unbekannten überstiegen den Zaun des Bades und schraubten die Dreiecksegel aus ihrer Halterung ab, um diese im Anschluss unbemerkt aus dem Bad zu entfernen.

ELS 19229532 - Wassertank entleert

Am 14.06.2019 wurde der Polizeiinspektion Weimar bekannt, dass bei der Firma TOI TOI in Klettbach unbekannte Personen eingebrochen sind und hier einen Zusatzwassertank eines Lkw entwendeten. Der oder die Täter zerschnitten hierzu den Maschendrahtzaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Im Anschluss wurden ca. 250L Wasser, aus dem am Lkw angebrachten Tank, abgelassen, um diesen abtransportieren zu können. Der Wert des Beutegutes wurde insgesamt mit ca. 1500,- Euro beziffert.

ELS 19231474 und 19232186 - Busse beschädigt

Am Wochenende wurden in Bad Berka insgesamt drei Busse beschädigt. Die erste Sachbeschädigung, welche sich in der Nacht vom 14.06 auf den 15.06.19 ereignete, wurde Samstagvormittag bekannt. Hier haben unbekannte Täter 2 Linienbusse, welche in der Tannrodaer Straße abgeparkt waren, mittels Glasflaschen beschädigt. Zwei Scheiben der rechten Fahrzeugseite gingen hierbei zu Bruch. Der zweite Bus wies Beschädigungen am linken Außenspiegel und am linken vorderen Scheibenwischer auf. Der Schaden wird auf etwa 1000,- Euro geschätzt.

Ein weiterer Reisebus, welcher in der Bahnhofstraße stand, wurde mittels Pflastersteinen beschädigt. Hierbei wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe zerstört und die Blechwand des Busses beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 10 000,- Euro. Der Tatzeitraum kann hier vom 14.06.2019 13:50 Uhr bis 15.06.2019 15:30 Uhr eingegrenzt werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

ELS 19232355 - Beschädigungen an sieben Fahrzeugen

Gleich an sieben Fahrzeugen wurde in Weimar der rechte Scheibenwischerarm verbogen. Dies wurde am Samstagabend bekannt. Die Fahrzeuge waren allesamt in der Trierer- und Prellerstraße abgeparkt. Derzeitig bestehen keine Hinweise auf mögliche Täter, auch zur Tatzeit können nur vage Vermutungen getroffen werden. Eine Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Beamten eingeleitet.

Franziska Groh Polizeikommissarin

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell