Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierteufel unterwegs

Eisenberg (ots)

Mindestens 40 Garagen beschmierten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Saasaer Straße in Eisenberg. Mit roter und schwarzer Sprühfarbe wurden Wände und Tore der Garagen verunstaltet. Der Schaden kann noch nicht bestimmt werden.

Hinweise zu den Sprayern an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell