Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am 14.06.2019 stellte ein aufmerksamer Anwohner der Immischstraße in Apolda um 07:20 Uhr einen Kleinbrand fest. Ein unbekannter Täter hatte das Zaunsfeld seines Nachbarn in Brand gesteckt, wodurch 7 Latten beschädigt wurden. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Apolda gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung der Tat.

Am 14.06.2019 kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich der Dornburger Straße / Ecke Darrplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12 Jahre altes Kind leicht verletzt wurde. Das Kind war auf dem Fußweg bergab in Richtung Darrplatz unterwegs. In einer Kurve konnte dieses jedoch aufgrund kaum funktionierender Bremsen seine schnelle Fahrt nicht beenden, sodass es auf die Straße fuhr und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Das Kind erlitt Schürfwunden am rechten Bein. Der Hinweis der Polizei, achten Sie als Elternteil oder Aufsichtsperson auf die Funktionstüchtigkeit des Fahrrades ihrer Kinder und das Tragen eines Fahrradhelms.

Kleiner Fang mit großen Folgen. Am 14.06.2019 stellten Beamte der PI Apolda gegen 19:00 Uhr in der Promenade in Apolda einen unberechtigt angelnden Bulgaren fest. Dieser hatte bereits einen Fang am Haken. Hierbei handelte es sich um einen Goldfisch. Die Beamten setzten den Fisch unbeschadet wieder zurück in den Teich, verwiesen den Angler und fertigten eine Anzeige gegen ihn.

Am frühen Samstagmorgen des 15.06.2019 kontrollierten Polizeibeamte der PI Apolda einen betrunkenen 53jährigen Pkw-Fahrer in der Buttstädter Straße in Apolda. Ein anschließender Atemalkoholtest wies 1,81 Promille auf. Der Fahrzeugführer musste sich zunächst einer Blutentnahme unterziehen und anschließend seinen Heimweg zu Fuß und ohne Führerschein fortsetzen.

Am Freitag und Samstag, 14.06.2019 und 15.06.2019 mussten die Angehörige der Feuerwehr Apolda und Beamte der PI Apolda gleich zweimal zum Einsatz in Apolda in die Leutloffstraße zu unterschiedlichen Anschriften. In beiden Fällen hatten die Wohnungsmieter ihr Essen auf dem Herd vergessen, welches in der weiteren Folge dicke Rauchschwaden bildete und Rauchmelder aktivierte.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

