Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Gibt es Zeugen zu einem Unfall am Montag dieser Woche um 10.40 Uhr in der Schützenhofstraße? Eine junge Frau war mit einem VW Passat gegen ein geparktes Auto gestoßen, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03641-810 an die Polizei in Jena zu wenden.

