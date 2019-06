Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus am Froschkönig-Brunnen

Die Polizei Jena bearbeitet eine Anzeige zu Vandalismus am Froschkönig-Brunnen in der Jenaer Oberaue. Die Figur wurde am 30. Mai, zu Himmelfahrt, von Unbekannten schwer beschädigt. Die 1957/58 vom Bildhauer Ernst Kleinteich geschaffene Brunnenplastik der Froschkönigin mit Frosch gehört zu den Originalausstattungen des in den 50er Jahren geschaffenen und heute denkmalgeschützten Volksparks Oberaue. Die Figur aus Kunststein ist in der Mitte zerbrochen, auch der daneben kauernde Frosch ist an der Grundplatte quer durchbrochen. Eine Reparatur ist schwer möglich, die Kosten für einen Neuguss belaufen sich auf bis zu 4000 Euro. Wer hat die Täter zu Himmelfahrt gesehen und kann Hinweise geben?

