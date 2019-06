Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von hinten in die Wohnung

Jena (ots)

Weil mehrere junge Leute in Winzerla von außen über den Balkon in eine Wohnung eindrangen, informierte ein Zeuge am Donnerstagabend die Polizei. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei nicht um einen Einbruch, sondern einer der Beteiligten wohnte dort. Warum dieser ungewöhnliche Weg des Betretens gewählt wurde, ist nicht vermerkt.

Ganz ohne Nachspiel blieb es für den 19-Jährigen aber doch nicht, denn die Beamten fanden bei ihm mehrere Portionen Cannabis, was eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich zog.

