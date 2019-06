LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 14.06.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Gegen 10:00 Uhr, am 13.06.2019 fuhr der Fahrer eines Pkw VW auf das Tankstellengelände in Obertrebra. Zu diesem Zeitpunkt rangierte hier der Fahrer eines Pkw BMW. Aufgrund unklarer Verkehrslage blieb der Fahrer des VWs stehen. Der Fahrer des BMW fuhr dann rückwärts gegen den stehenden VW und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Vormittag des 13.06.2019 wollte die Fahrerin eines Pkw Ford auf dem Parkplatz der Tagesklinik am Apoldaer Darrplatzes neben einem Pkw Opel einparken. Dabei touchierte sie mit der vorderen linken Fahrzeugfront einen dort abgestellten Opel. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden belaufen sich auf ca. 200 EUR.

Auf dem Markt in Bad Sulza wollte am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr die Fahrerin eines Pkw Ford längs am Fahrbahnrand vor einem geparkten Pkw VW einparken. Hierbei touchierte sie den VW, Sachschaden ca. 200 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Nachmittag des 13.06.2019 befuhr der Fahrer eines VW Transporters in Apolda die Utenbacher Straße stadteinwärts. An der Einmündung Uten-bacher Straße / Moskauer Straße beabsichtigte dieser geradeaus zu fahren. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Opel, welche die Moskauer Straße in Richtung Utenbacher Straße befuhr. Die entstandenen Unfallschäden an beiden Fahrzeugen werden auf ca. 4.000 EUR beziffert.

