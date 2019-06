Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taxifahrer bestohlen

Jena (ots)

Ein Taxifahrer rief am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Polizei in die Dammstraße weil er durch einen Fahrgast bestohlen wurde. Beim Bezahlen des Fahrpreises hatte der Fahrgast offenbar das Handy des Taxifahrers von der Mittelkonsole gestohlen. Der Taxifahrer bemerkte das Fehlen des Handys und rief mit einem anderen Telefon die Nummer des gestohlenen Geräts an. Daraufhin klingelte es bei dem Fahrgast, der gerade im Gehen begriffen war. Dieser flüchtete, und warf das Handy in ein Gebüsch. Der Unbekannte und seine Begleiterin entfernten sich darauf hin, konnten aber durch Polizeibeamte nicht weit entfernt angetroffen werden. Der 32 Jahre alte Beschuldigte, ein italienischer Staatsbürger, der sich derzeit in Jena aufhält, erhielt eine Diebstahlsanzeige.

