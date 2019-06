Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 13.06.2019

Apolda (ots)

Am Kulturzentrum in Mattstedt haben unbekannte Täter zwischen dem 30.05. und 12.06.2019 die Scheiben eines Fensters mit Glasbausteinen eingeworfen und 4 Laternen auf dem Anwesen beschädigt, Sachschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Nachmittagsstunden des 12.06.2019 befuhr der Fahrer eines Lkws in Wickerstedt die Straße Am Friedhof in Richtung Hauptstraße. Beim Einordnen auf die rechte Fahrbahnseite touchierte der Lkw seitlich einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi. Personen wurden nicht verletzt. Sachschaden ca. 500 Euro.

Während einer Streifenfahrt gegen 23:30 Uhr, am 12.06.2019 in der Ortslage Kromsdorf kam den Beamten ein Moped mit 2 Personen im Süßenborner Weg entgegen. Der Soziusfahrer hielt ein Ortsschild unter dem Arm. Die Beamten fuhren dem Moped nach und hielten den Fahrzeugführer an. Die beiden Personen gaben nach erfolgter Belehrung zu, das Ortseingangs-schild soeben abgeschraubt und mitgenommen zu haben. Das Schild wurde vor Ort sichergestellt und die Personalien der Diebe festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell