LPI-J: Pressebericht PI Weimar 13.06.2019

Weimar (ots)

Unter Alkohol in Blankenhain

Mit über 0,7 Promille Alkohol in der Atemluft geriet ein 42-jähriger Blankenhainer Mittwochabend mit seinem Passat in eine Verkehrskontrolle. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Ohne Führerschein

Im Verlauf einer Verkehrskontrolle in der Fuldaer Straße konnte ein 52-jähriger Golf-Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Wie sich herausstellte ist er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrolle Moskauer Straße

Für einen sicheren Schulweg führte der zuständige Kontaktbereichsbeamte am Mittwochmorgen eine Verkehrskontrolle in der Moskauer Straße im Bereich des Fußgängerüberwegs durch. Während etlicher Gespräche mit Verkehrsteilnehmern verwies er auf das korrekte Verhalten an einem Fußgängerüberweg. Mehrere Radfahrer wurden für ihr regelwidriges Verhalten verwarnt.

Verletzter Waldarbeiter

Am Mittwochmorgen verletzte sich ein Waldarbeiter bei Baumfällarbeiten in einem Wald bei Vollradisroda. Glücklicherweise konnte der alleinarbeitende 54-Jährige, nachdem er von einem größeren Ast getroffen wurde, den Notruf noch selbstständig wählen. Allerdings konnte er durch die gerufenen Rettungskräfte erst 45 Minuten später in dem Waldstück gefunden werden. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann nach Bad Berka ins Krankenhaus verbracht.

