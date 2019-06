Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerwehreinsatz

Jena (ots)

In Jena, Am Birnstiel brannte heute gegen 11.00 Uhr eine Wellblechhütte in der Größe einer Doppelgarage. Darin gelagerte Ölflaschen hatten Feuer gefangen. Offenbar hatten Unbekannte in der Hütte Unrat in Brand gesetzt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden ist gering und beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

