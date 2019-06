Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar 12.06.2019

Weimar (ots)

Kennzeichen gestohlen

Jeweils die hinteren Kennzeichentafeln entwendeten Unbekannte über das Pfingstwochenende von zwei auf dem Parkplatz vor dem Betreuten Wohnen in Legefeld abgestellten Pkw.

Gegenverkehr übersehen

Leicht verletzt wurde am Dienstagvormittag eine 25-jährige Frau bei einem Unfall in Magdala. Beim Abbiegen in die Straße An den Weiden übersah eine 39-jährige Volvo-Fahrerin die ihr entgegenkommende Frau in dem Golf. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Motorrad übersehen

Am Dienstagmittag kam es in Blankenhain zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Während die 65-jährige Dacia-Fahrerin von der Karlstraße auf die B85 abbiegen will, übersieht sie den 18-jährigen Motorradfahrer welcher in Richtung Rudolstadt unterwegs ist. Glücklicherweise kam es zu keinen ernsthaften Verletzungen des Kradfahrers. Eine medizinische Behandlung an der Unfallstelle war nicht nötig.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell