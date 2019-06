Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Wegen Unachtsamkeit beim Rückwärtsrangieren in Apolda, Buttstädter Straße am 10.06.2019 verursachte der Fahrer eines PKW Ford einen Sachschaden von ca. 200 Euro.

Der Fahrer eines PKW Skoda achtete am 10.06.2019 in Kromsdorf beim Einfahren in den fließenden Verkehr nicht auf einen vorbei fahrenden PKW Opel und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Auf einem Radweg zwischen Eberstedt und Auerstedt kam es am 10.06.2019 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, worauf beide stürzten. Beide verletzten sich dabei schwer und wurden in Krankenhäuser verbracht. Nach ersten Erkenntnissen trugen beide Radlerinnen keinen Helm.

Ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand am 10.06.2019 an einem PKW Mercedes bei einem Zusammenstoß mit Reh zwischen Wormstedt und Utenbach.

