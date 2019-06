Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 10.06.2019

Apolda (ots)

Bei einer unangemeldeten Kontrolle am Freitag, 07. Juni 2019 in mehreren Lebensmittel- und Vergnügungslokalen in der Innenstadt von Apolda stellten die eingesetzten Beamten und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Apolda, des Veterinäramtes Weimarer Land und des Zollamtes Erfurt mehrere Verstöße wegen Schwarzarbeit, Besitz von Betäubungsmitteln und mangelnder Hygiene fest. Es wurden Anzeigen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zu Ladenschließungen kam es nicht.

Am Samstagabend, 08. Juni 2019 stoppten die Beamten der PI Apolda bei einer Verkehrskontrolle einen unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Bulgaren in seinem Pkw mit bulgarischen Kennzeichen. Dieser wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Apolda verbracht. Anschließend daran musste der Betroffene seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Eine Anzeige wird gefertigt.

Am Sonntag 09. Juni 2019 befuhr ein Rollerfahrer in Apolda die Straße "Kirschberg" aus Richtung Erfurter Straße kommend in Richtung Promenade, als er plötzlich auf dem losen Schotter des Fahrbahnbelags weggerutschte und zusammen mit seiner ebenfalls mitfahrenden Sozia stürzte. Beide waren mit diversen Schürfwunden leicht verletzt. Am Roller entstand 200 EUR Sachschaden. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

