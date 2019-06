Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag um 08:10 Uhr ereignete sich in Großschwabhausen in der Kleinschwabhäuser Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit seinem Transporter die Straße in Fahrtrichtung Magdala. Auf Höhe der Zufahrt zur Agrargenossenschaft bremste er sein Fahrzeug stark ab, als er eine dort aufgestellte Geschwindigkeitsmessung erkannte. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Die 33-jährige Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt, am Pkw entstand ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,79 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr wurde der PI Weimar ein auffälliger Verkehrsteilnehmer gemeldet, der die Kromsdorfer Straße in Weimar in Richtung Kromsdorf befuhr. Der 62-Jährige Mann wurde von einer Streife angehalten und kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde die PI Weimar von einem Weimarer Hostel informiert, dass sich dort ein Mann aufhält, der sein Zimmer nicht räumen will, obwohl er bereits ausgecheckt hat. Die Einsatzkräfte konnten den unter Drogeneinfluss stehenden 39-Jährigen aus Hessen in seinem Zimmer antreffen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann ca. 100 g Marihuana und ca. 25 g Kokain mit sich führte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Nach Sicherstellung der Betäubungsmittel und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag um 16:00 Uhr wurde ein 27-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße zwischen Magdala und Kleinschwabhausen in Fahrtrichtung Magdala, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Mann wurde bei dem Unfall aus seinem Fahrzeug geschleudert und trug schwere Verletzungen davon. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurden unter anderem der Polizeihubschrauber und ein Gutachter hinzugezogen.

Beim "Somedate-Festival" in der Ettersburger Straße in Weimar kam es am Samstagabend gegen 23:15 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein 53-jähriger Mann soll dabei eine 27-Jährigen durch einen Kopfstoß im Gesicht verletzt haben. Der Geschädigte brach sich dabei vermutlich die Nase. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Festival gab es auch zahlreiche Beschwerden wegen ruhestörendem Lärm.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 03:10 Uhr in Hohenfelden ein Transporter überprüft. Der 34-jährige Fahrzeugführer stand dabei unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell