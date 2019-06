Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 09.06.2019

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Gegen Freitagmittag durchfuhr ein 32-jähriger Landmaschinenfahrer die Ortslage Liebstedt als er plötzlich ein Anbauteil verlor und selbiges auf die Straße fiel. Hierbei wurde der Fahrbahnbelag leicht beschädigt; Personen wurden nicht verletzt. Hintergrund war augenscheinlich ein Ermüdungsbruch an der Verbindung zum eigentlichen Fahrzeug.

Gegen 21:15 Uhr des Samstagabend wurde am Heidenberg in Apolda ein 31-jähriger Mann in seinem Pkw einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei schlug ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Cannabis an, sodass sich der junge Mann diesbezüglich nun verantworten muss.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell