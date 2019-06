Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden bei Unfall

Weimar (ots)

Ein Audi-Fahrer befuhr am Donnerstagaben um 20.30 Uhr die Berkaer Straße in Weimar aus Richtung Karl-Haußknecht-Straße kommend in Richtung Ortsausgang Weimar. Beim Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Fußweg und anschließend eine beleuchtete Werbetafel. Nachdem er auch die Rabatte überquert hatte, durchbrach das Auto den Zaun des Außenlagers eines Gartencenters. Im Außengelände prallte er gegen dort abgestellte Paletten Blumenerde. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 90.000EUR.

