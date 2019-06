Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg (ots)

Vom Bus in die Zelle

Weil ein 63-jähriger Mann am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr einen Bus am Eisenberger Busbahnhof nicht verlassen wollte, kam die Polizei zum Einsatz. Die Beamten trugen ihn gegen seinen Willen aus dem Bus heraus, wobei er Widerstand leistete. Ein Atemtest ergab bei ihm 2,8 Promille, weshalb er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen wurde. Er wurde am Abend wieder entlassen und seiner Familie übergeben.

Motorradfahrer stürzte

Großes Glück hatte ein 57-jähriger Motorradfahrer am Mittwochnachmittag in Ottendorf. Ein vor ihm fahrender Audifahrer, der mangels Ortskenntnis sehr langsam fuhr, sollte von dem Motorradfahrer überholt werden. Während des Überholvorgangs bog der Audifahrer plötzlich nach links ab. Der Kradfahrer stieß an den Kotflügel des Audis, wobei er stürzte und über die Fahrbahn rutschte. Er blieb unverletzt.

