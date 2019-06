Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 06.06.2019

Weimar (ots)

Zickig

Seine auf einer Wiese angepflockte Ziege meldete gestern ein Mann aus Bad Berka vermisst. Als der Mann nach seinem Tier schauen wollte, stellte er fest, dass sie nicht mehr da war. Die informierten Beamten suchten das weitläufige Grundstück ab und konnten das Tier im Gebüsch finden. Wie sich die Ziege befreite, oder ob sie durch unbekannte Personen los gemacht wurde, ist nicht bekannt.

Gefälschte Kennzeichen

Bislang unbekannte Personen brachten an einem Opel in Weimar West Kennzeichentafeln an, welche diesem nicht zugeteilt waren. Sowohl die Behördenplakette als auch die HU-Plakette waren gefälscht. Im Innenraum des Fahrzeuges wurden weitere gefälschte Kennzeichentafeln gefunden. Der Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Schwer verletzt nach Überschlag

Eine 18-Jährige wurde Mittwochnachmittag kurz vor 15.00 Uhr bei einem Unfall zwischen Buttelstedt und Schwerstedt schwer verletzt. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Opel Corsa nach rechts von der Straße ab und rammte einen Leitpfosten. Sie verlor die Kontrolle über das Auto, das einen Baum streifte, eine Böschung hinabfuhr und sich überschlug. Die Fahrerin wurde ins Klinikum Bad Berka eingeliefert. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

